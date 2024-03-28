Ягудин назвал главный итог сезона в фигурном катании

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» рассказал, что считает главным итогом сезона в фигурном катании.

«Главный итог сезона для меня — взят второй «Русский вызов». Мой сезон начался 8 марта, закончился 9-го. И 100%-ный показатель, один из одного. Приятно, все для души.

Что касается любительского сезона — к сожалению, нет международных турниров. Я все же оптимист, надеюсь, нас скоро как-то допустят. Главный итог — несмотря на эти обстоятельства, есть прыжковый чемпионат, до которого допускали юниоров, командный Кубок Первого канала, «Русский вызов». Это практически максимум того, что может быть. Ну что еще можно сделать? Турнир по вращениям? У фигуристов есть возможность показывать себя в разных направлениях. Какими разными бы ни были эмоции после этих соревнований, иногда недовольство — эти старты дают людям развиваться», — сказал Ягудин «СЭ».

9 марта Ягудин во второй раз кряду одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.