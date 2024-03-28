Ягудин рассказал, как не спал перед «Русским вызовом»: «Не мог заснуть, как идиот»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о подготовке к победному для себя турниру шоу-программ «Русский вызов». Год назад спортсмен также выиграл титул.

«Русский вызов» выигрывать мне не надоело. Мной недовольны болельщики? Я чувствую себя абсолютно спокойно. Если сравнивать этот сезон с прошлым, такого страха, как год назад, я давно не испытывал.

В этом году чуть попроще, но это связано с тем, что было пройдено техобслуживание, сделаны колени. Небольшой ремонт сделал, так сказать. У меня много зависит от трюка с тройным тулупом, если он стабилен, то и я спокоен. Тулуп сейчас пошел с высоким процентом. Но я все равно боялся, ночи не спал, как идиот, заснуть не мог, стихи повторял наизусть. В какой-то момент просто включил свет и сказал себе: «Леха, успокойся! Все нормально будет», — сказал Ягудин «СЭ».

9 марта Ягудин во второй раз кряду одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.