Яблоков, заменивший Самсонова на ЮЧМ: «Пришлось ускоряться в подготовке»

Российский фигурист Илья Яблоков, заменивший на юниорском чемпионате мира Даниила Самсонова, отметил, что известие о предстоящей внезапной поездке на турнир заставило его форсировать подготовку. Ученик Этери Тутберидзе стал победителем юниорского первенства во второй раз в карьере, но был вынужден пропустить мировое первенство из-за травмы.

16-летний Яблоков за чистый прокат короткой программы получил в Таллине 77,53 балла.

— После финала Кубка России я приходил в себя, но буквально на следующий день пришлось ускоряться, — сказал Яблоков. — Перестраиваться со взрослого варианта программ на юниорский без четверного в короткой и дорожки шагов в произвольной легче. Хочется ли проявить себя на взрослом уровне? Пока не знаю.

Произвольную программу на турнире юноши представят в пятницу 6 марта, начиная с 19.15 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)