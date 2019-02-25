"Я и не сомневалась". Туктамышева довольна итогами "Оскара"

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги церемонии вручения "Оскара"-2019. Спортсменка осталась довольна результатами голосования Киноакадемии в номинациях за лучший фильм ("Зеленая книга"), лучшую мужскую роль (Рами Малек, "Богемская рапсодия") и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али, "Зеленая книга").

О "Зеленой книге": "Конечно, "Оскар"! Лучший фильм 2019 года".

О Малеке: "Я не сомневалась".

Об Али: "Лучшая мужская роль второго плана. Хотя для меня, конечно, был первого".