Призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от произвольной программы Александры Трусовой на «Гран-при Канады». Она упала на первом четверном прыжке, но все равно заняла первое место с большим отрывом.

— Слов нет! — отметил Авербух в эфире Первого канала. — Сейчас смотрят мои друзья, профессионалы также. Думаю, что в первую очередь они закатили глаза, посмотрели друг на друга и спросили: «Как? Как?» Это пока за гранью, как возможна настолько сложная техническая программа. Притом, что была ошибка на первом четверном прыжке. Грубая ошибка, все это видели, тем ценнее, что Александру это не сбило, она пошла и сделала оставшиеся запланированные три четверных. Сделала сложнейший каскад. Четверной лутц был переломный, его нужно было обязательно прыгать после ошибки — абсолютно докрученный прыжок.

Если сравним техническую оценку, у кореянки — 75, у Саши — 100. Есть такое выражение «Дети индиго». Это за гранью понимания, за гранью таланта. Сверхлатант, сверходаренность. Всего бы этого не было без фантастической работы в штабе Этери Тутберидзе. Браво! Браво! Браво! Браво, Сашенька! Счастливое лицо ее, она достойна аплодисментов. Вы сейчас видели другую планету.