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«Всегда хотела прыгать, а меня останавливали». Трусова рассказала про уход от Тутберидзе к Плющенко

15:50
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о решении уйти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Когда прыгнула первый четверной прыжок, была очень рада, — цитирует «Матч ТВ» Трусову. — Следующие уже пошли легче. Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров. Все тройные прыжки начала прыгать стабильно у Волкова. Хотела перейти к Тутберидзе, потому что там было много чемпионок, сильный тренерский штаб, и хотелось попробовать. Это была моя просьба — начать учить четверные прыжки. Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала «нет», потом — «посмотрим», потом — «давай попробуем тройной аксель».

Прошлый сезон? Меня не столько расстраивало третье место, а сколько то, что я не исполняла чисто свои программы. На финале Гран-при я настояла на том, чтобы в программе был и тройной аксель, и все четверные. Мне разрешили, а после этого снова убрали их на отборочных соревнованиях. Я сначала была против, но потом согласилась в день выступления, все-таки было важно просто отобраться на чемпионат Европы. Но на ЧЕ тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто с тремя четверными. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. В этом году хотела исполнять все пять прыжков, раньше — три.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1221559_Vsegda_khotela_prygat_a_mena_ostanavlivali_Trusova__pro_uhod_ot_Tutberidze_i_otnoshenija_s_Medvedevoj__kommentarij_Plushhenko

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