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Сегодня, 22:57

Врач сравнил падение фигуриста Семененко с нокаутом

Иван Шитик
Корреспондент
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Падение фигуриста Евгения Семененко в ходе ледового шоу в Сакнт-Петербурге по своим последствиям напоминает нокаут у боксера. Соответствующее заявление сделал спортивный врач Вячеслав Зуев.

«При просмотре видео падения возникает первая же аналогия с боксом. Когда человек получает удар в голову и судья фиксирует нокаут. У спортсмена наблюдается нарушение координации, он не может продолжать поединок. Здесь ситуация та же, произошел удар головой о лед. Соответственно, человек не может продолжать программу», — подчеркнул Зуев в интервью РЕН ТВ.

По его словам, Семененко не смог скоординироваться, поскольку у него не получилось это сделать.

Зуев отметил, что фигуриста обязательно должен осмотреть невролог, который ответит на вопрос о серьезности травмы.

«При наличии какого-либо неврологического дефицита делается томография. Но по тому, как вел себя спортсмен, мы понимаем, что у него вряд ли есть тяжелая травма головы», — заключил Зуев.

Момент падения фигуриста Евгения Семененко во время ледового шоу в Санкт-Петербурге попал на видео. 18-летний участник Олимпиады в Пекине сильно ударился головой.

Источник: https://ren.tv/news/sport/964191-vrach-sravnil-padenie-figurista-semenenko-s-nokautom
Евгений Семененко
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