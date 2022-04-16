Врач сравнил падение фигуриста Семененко с нокаутом

Падение фигуриста Евгения Семененко в ходе ледового шоу в Сакнт-Петербурге по своим последствиям напоминает нокаут у боксера. Соответствующее заявление сделал спортивный врач Вячеслав Зуев.

«При просмотре видео падения возникает первая же аналогия с боксом. Когда человек получает удар в голову и судья фиксирует нокаут. У спортсмена наблюдается нарушение координации, он не может продолжать поединок. Здесь ситуация та же, произошел удар головой о лед. Соответственно, человек не может продолжать программу», — подчеркнул Зуев в интервью РЕН ТВ.

По его словам, Семененко не смог скоординироваться, поскольку у него не получилось это сделать.

Зуев отметил, что фигуриста обязательно должен осмотреть невролог, который ответит на вопрос о серьезности травмы.

«При наличии какого-либо неврологического дефицита делается томография. Но по тому, как вел себя спортсмен, мы понимаем, что у него вряд ли есть тяжелая травма головы», — заключил Зуев.

Момент падения фигуриста Евгения Семененко во время ледового шоу в Санкт-Петербурге попал на видео. 18-летний участник Олимпиады в Пекине сильно ударился головой.