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«Женя общается с врачами». Рудковская сообщила новую информацию о состоянии Семененко после жуткого падения

Рудковская сообщила новую информацию о здоровье Семененко после падения
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила новую информацию о состоянии здоровья Евгения Семененко, упавшего с четверного прыжка и ударившегося головой во время шоу в Санкт-Петербурге.

«Женя уже общается с врачами, проходит полое обследование. Чувствует себя нормально, находится под наблюдением главного врача больницы. Он передает всем привет и благодарит, что вы переживаете», — сказала Рудковская.

Отметим, что падение произошло во время исполнения четверного прыжка. Шоу было прервано.

«СЭ» публиковал видео жуткого падения 18-летнего ученика Алексея Мишина.

Евгений Семененко на&nbsp;Кубке Первого Канала. Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Петербурге. Он разбился после прыжка
Евгений Семененко
Яна Рудковская
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