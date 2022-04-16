«Женя общается с врачами». Рудковская сообщила новую информацию о состоянии Семененко после жуткого падения

Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила новую информацию о состоянии здоровья Евгения Семененко, упавшего с четверного прыжка и ударившегося головой во время шоу в Санкт-Петербурге.

«Женя уже общается с врачами, проходит полое обследование. Чувствует себя нормально, находится под наблюдением главного врача больницы. Он передает всем привет и благодарит, что вы переживаете», — сказала Рудковская.

Отметим, что падение произошло во время исполнения четверного прыжка. Шоу было прервано.

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