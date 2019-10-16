Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева отметила, что не испытывала обиды в отношении победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной.

— Алена выступила очень достойно, и лично мне понравилось, какие обиды? Вопрос только в судейских оценках, а не в обидах на юных конкуренток, — написала Туктамышева в сториз Instagram в ответ на соответствующий вопрос.

— Конечно, нет. Как вы себе это представляете? — ответила фигуристка в ответ на вопрос: «Ты правда толкнула Алену?»

Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/rkyBAgr6AA — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 16, 2019