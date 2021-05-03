Загитова рассказала главные секреты успеха своей карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как стала спортсменкой с мировым именем.

«Моя карьера во взрослом мировом фигурном катании успешно и стремительно началась с ряда побед на главных стартах сезона: победа на Финале Гран-при в 2017, золото на Чемпионате России и золотая медаль на Чемпионате Европы. И всего через месяц (в феврале 2018) мне удалось исполнить мечту любой спортсменки — победить на Олимпийских играх в Пхенчхане. И казалось, оставался последний шаг к завоеванию всех существующих мировых титулов — Чемпионат Мира в марте 2018 года. Я верила, что смогу это сделать. Я старалась изо всех сил, но заняла лишь 5-е место, что стало для меня огромным вызовом.

Мне пришлось начинать все заново, настраивать и мотивировать себя, тренироваться изо всех сил, — в общем, посвятить все время и мысли одной цели. После долгого и тяжелого года тренировок я вернулась на Чемпионат Мира в Японии в марте 2019. Сказать, что я нервничала перед стартом — это ничего не сказать. Благодаря невероятной поддержке моей команды, семьи и болельщиков мне удалось преодолеть все препятствия и стать чемпионкой мира. Я помню момент, когда осознала, что теперь у меня есть все мировые титулы по фигурному катанию. Это было как во сне, и я поняла, что мечты сбываются. Приверженность своей цели, упорный труд и поддержка близких — вот что делает из нас настоящих чемпионов», — написала Загитова в Instagram.

18-летняя Загитова не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Фигуристка объявила о паузе в карьере в декабре 2019-го.