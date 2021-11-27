Туктамышева рассказала о планах на четверные в следующем сезоне

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поделилась планами касательно четверных прыжков и возможном их исполнении в будущем.

— Сегодня я прокаталась не так плохо после тяжелой недели. Я квалифицировалась в финал «Гран-при», так что сейчас хочу просто отдыхать.

— Какие уроки вы с Алексеем Николаевичем Мишиным вынесли, когда были не самые удачные периоды?

— Много уроков мне Алексей Николаевич преподает в спорте. Он мой тренер, мы через многое прошли. Наш союз крепкий, потому что он верил в меня и видел мой потенциал, знал, что я могу больше, чем на тот момент показывала. В ответ я старалась делать все, что могу и что в моих силах. Самое важное — это доверие тренера к спортсмену и наоборот, без этого не будет результата. У нас очень хорошая команда — Татьяна Прокофьева, Алексей Николаевич Мишин, все в балансе. Спасибо им, что они рядом и готовы помочь. В ответ я им тоже хочу подарить самое лучшее, что могу сделать.

— Правда ли, что сейчас ты не тренируешь четверные прыжки?

— Да, я делаю акцент на стабильность и качество исполнения, четверным уделяю не так много времени. Для личного достижения хотела бы откатать программу с четверным, но это будет не в этом сезоне, а когда будет более спокойный и можно будет рисковать. Сейчас надо не пробовать, а делать.

На этапе «Гран-при» в Сочи Туктамышева заняла второе итоговое место. По сумме выступлений она набрала 229,23 балла.