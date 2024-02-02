Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырех континентов
Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье лидируют после ритм-танца в чемпионате четырех континентов. Турнир проходит в Шанхае (Китай).
Канадцы получили 85,49 балла. Второе место занимают их соотечественники Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен — 82,02. Третий результат показали представляющие США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко — 77,47.
Произвольный танец состоится 4 февраля. Начало — в 7.00 мск.
Со всеми результатами по итогам ритм-танца можно ознакомиться на сайте «СЭ».
Чемпионат четырех континентов
Шанхай, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,49
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 82,02
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 77,47
4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 75,76
5. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 75,37