Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырех континентов

Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье лидируют после ритм-танца в чемпионате четырех континентов. Турнир проходит в Шанхае (Китай).

Канадцы получили 85,49 балла. Второе место занимают их соотечественники Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен — 82,02. Третий результат показали представляющие США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко — 77,47.

Произвольный танец состоится 4 февраля. Начало — в 7.00 мск.

Со всеми результатами по итогам ритм-танца можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,49

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 82,02

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 77,47

4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 75,76

5. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 75,37