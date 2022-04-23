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Сегодня, 20:12

Варданян — о прыжке в пять оборотов: «Трусова способная и талантливая. Все получится»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян отреагировал на желание российской фигуристки Александры Трусовой разучить и исполнить прыжок в пять оборотов.

«У Саши есть все возможности. Уже есть фигуристы с пятерным прыжком. Многие пробуют на удочке и на лонже.

Вероятность есть. У некоторых мировых спортсменов есть запас и в четверном прыжке. А это поможет им добавить еще один оборот.

Получится у Сашки или нет? Она у нас первая! Трусова способная и талантливая. Все получится», — сказал Варданян Sport24.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-23-vardanyan-o-pyaternom-trusovoy-ona-u-nas-pervaya-sposobnaya-i-talantlivaya-vse-poluchitsya
Александра Трусова
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