Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская отметила, что федерация фигурного катания Москвы избрала замечательного президента организации.

«Мы выбрали замечательного нового президента, определили новый состав президиума. Все хорошо. Время покажет, сможет ли он быть настолько успешным, как предыдущий, посмотрим», — цитирует ТАСС Чайковскую.

В субботу предприниматель Антон Абдурахманов выиграл выборы на пост президента федерации, опередив двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую.

Ранее федерацию возглавляла Ирина Рабер, которая стала почетным президентом организации.