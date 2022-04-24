Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят открытый чемпионат Армении
Жулин сообщил, что Синицина и Кацалапов не поедут на открытый чемпионат Армении
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о планах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на текущий сезон.
— Будут ли Никита с Викой выступать еще в этом сезоне?
— Не знаю, но в Армению на турнир точно не поедут.
— Они сейчас находятся на карантине в Новогорске, тренируются там?
— Наверное, да, я не знаю. Я не там.
— Анна Щербакова выступает в шоу и не на карантине сейчас. Встреча с президентом — это дело добровольное?
— Я не знаю, — сказал Жулин в интервью «Спорт День за Днем».
В Ереване пройдет открытый чемпионат Армении 27 и 28 мая. В турнире примут участие российские фигуристы.
Синицина и Кацалапов выиграли золото в команде и серебряными призерами в соревнованиях танцоров.
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