Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят открытый чемпионат Армении

Жулин сообщил, что Синицина и Кацалапов не поедут на открытый чемпионат Армении

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о планах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на текущий сезон.

— Будут ли Никита с Викой выступать еще в этом сезоне?

— Не знаю, но в Армению на турнир точно не поедут.

— Они сейчас находятся на карантине в Новогорске, тренируются там?

— Наверное, да, я не знаю. Я не там.

— Анна Щербакова выступает в шоу и не на карантине сейчас. Встреча с президентом — это дело добровольное?

— Я не знаю, — сказал Жулин в интервью «Спорт День за Днем».

В Ереване пройдет открытый чемпионат Армении 27 и 28 мая. В турнире примут участие российские фигуристы.

Синицина и Кацалапов выиграли золото в команде и серебряными призерами в соревнованиях танцоров.