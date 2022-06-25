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Сегодня, 18:37

Загитова не захотела, чтобы ее спарринг по боксу комментировал Губерниев

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не захотела, чтобы он комментировал ее спарринг по боксу.

25 июня Алина Загитова провела спарринг с легендой бокса Олегом Саитовым — этого шоу в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

Вот только началось все с курьеза: ведущий перепутал чемпионку Пхенчхана-2018 с другой звездой фигурного катания — Камилой Валиевой.

«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал... Все были За — команда Тутберидзе, организаторы... Эх,Валиева, простите Загитова», — написал Губерние в Telegram-канале.

Алина Загитова. Загитова побоксировала с олимпийским чемпионом в «Лужниках». Перед выходом на ринг ее перепутали с Валиевой

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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