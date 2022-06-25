Загитова не захотела, чтобы ее спарринг по боксу комментировал Губерниев

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не захотела, чтобы он комментировал ее спарринг по боксу.

25 июня Алина Загитова провела спарринг с легендой бокса Олегом Саитовым — этого шоу в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

Вот только началось все с курьеза: ведущий перепутал чемпионку Пхенчхана-2018 с другой звездой фигурного катания — Камилой Валиевой.

«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал... Все были За — команда Тутберидзе, организаторы... Эх,Валиева, простите Загитова», — написал Губерние в Telegram-канале.