В Финале Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат у Камилы Валиевой.

Второе место занимает Дарья Усачева. На третьей позиции Елизавета Туктамышева. В шестерку лучших также попали Майя Хромых, Анна Фролова и Алена Косторная.

Москва. Кубок России. Финал

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14