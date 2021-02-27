Валиева выиграла короткую программу в Финале Кубка России, Усачева — 2-я, Туктамышева — 3-я
19:38
В Финале Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат у Камилы Валиевой.
Второе место занимает Дарья Усачева. На третьей позиции Елизавета Туктамышева. В шестерку лучших также попали Майя Хромых, Анна Фролова и Алена Косторная.
Москва. Кубок России. Финал
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева — 88,71
2. Дарья Усачева — 79,12
3. Елизавета Туктамышева — 77,74
4. Майя Хромых — 73,77
5. Анна Фролова — 71,46
6. Алена Косторная — 70,14
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