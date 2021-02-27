ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Валиева выиграла короткую программу в Финале Кубка России, Усачева — 2-я, Туктамышева — 3-я

19:38
Камила Валиева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Камила Валиева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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В Финале Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лучший результат у Камилы Валиевой.

Второе место занимает Дарья Усачева. На третьей позиции Елизавета Туктамышева. В шестерку лучших также попали Майя Хромых, Анна Фролова и Алена Косторная.

Москва. Кубок России. Финал

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14

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