Валиева вошла в предварительный состав участников юниорского "Гран-при" в Челябинске

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева вошла в предварительный состав четвертого этапа юниорской серии "Гран-при", который пройдет в Челябинске с 11 по 14 сентября, cообщается на официальном сайте ISU.

Предварительный состав российских участнкиов этапа "Гран-при" в Челябинске выглядит следующим образом:

Юноши: Петр Гуменник, Артур Даниелян, Илья Яблоков;

Девушки: Анна Тарусина, Виктория Васильева, Камила Валиева;

Пары: Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов;

Танцы на льду: Екатерина Андреева/Иван Десятов, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Как сообщалось ранее, Валиева заменит одногруппницу Дарью Усачеву на первом этапе юниорской серии "Гран-при", который пройдет во французском Куршевеле с 21 по 24 августа. Напомним, что на контрольных прокатах в Новогорске фигуристка, единственная из девушек, чисто исполнила в своей произвольной программе четверной тулуп.

Валиева бросилась в погоню за Трусовой и Щербаковой. Она тоже выполнила четверной