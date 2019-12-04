Валиева планирует сделать один четверной прыжок в финале юниорского «Гран-при»

Российская фигуристка Камила Валиева планирует исполнить только один четверной прыжок в финале «Гран-при» среди юниоров в Турине — тулуп сольно. Хотя на этапе серии в Челябинске 13-летняя Валиева исполняла в произвольной программе два таких прыжка, один из которых был в каскаде с двойным тулупом. Ее соперница — американка Алиса Лью заявила более серьезный контент в обеих программах. В короткой — каскад тройной аксель-тройной тулуп, в произвольной два тройных акселя — сольно и в каскаде с двойным тулупом, а также два четверных лутца — сольно и в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу на турнире девушки представят 5 декабря в 19.45 по московскому времени (Екатерина Беспалова)