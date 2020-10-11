Валиева неудачно выступила в произвольной программе на этапе Кубка России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева с падениями исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

14-летняя фигуристка упала с четверного тулупа, но затем исполнила каскад четверной тулуп+двойной тулуп. Далее она прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, затем снова упала — уже с тройного лутца, но потом исполнила каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, потом едва удержалась на ногах при приземлении с тройного лутца.

Валиева набрала за свой прокат 148,60 балла и 233,70 в сумме и занимает промежуточное первое место.