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Валиева неудачно выступила в произвольной программе на этапе Кубка России

18:57
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева с падениями исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Москве.

14-летняя фигуристка упала с четверного тулупа, но затем исполнила каскад четверной тулуп+двойной тулуп. Далее она прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, затем снова упала — уже с тройного лутца, но потом исполнила каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, потом едва удержалась на ногах при приземлении с тройного лутца.

Валиева набрала за свой прокат 148,60 балла и 233,70 в сумме и занимает промежуточное первое место.

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