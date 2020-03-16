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В «Самбо-70» объявлены двухнедельные каникулы из-за угрозы коронавируса

04:15
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В московском Центре образования и спорта «Самбо-70» объявлены двухнедельные каникулы. Причина — угроза распространения коронавируса. Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы и с распоряжением Департамента спорта.

В «Самбо-70» занимается группа Этери Тутберидзе, в которую входят Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Даниил Самсонов, Камила Валиева и другие.

Ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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