"В моем сердце ты лучший". Плющенко - Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Инстаграме обратился к Юдзуру Ханю. 24-летний японец занял второе место на домашнем чемпионате мира в Сайтаме, уступив американцу Натану Чену.

- Мой великий друг Юдзуру, ты прекрасно выступил на чемпионате мира в Японии, несмотря на все трудности и травмы. Я знаю, как нелегко тебе далось это выступление. Но ты являешься лучшим фигуристом в моем сердце, - написал Плющенко.

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