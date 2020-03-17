Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в своем официальном Instagram рассказал о том, что происходит в США во время пандемии коронавируса.

Фигурист вместе с женой и бывшей партнершей Татьяной Волосожар, а также трехлетней дочкой Анжеликой находится во Флориде.

— В целом, в Америке тоже не все спокойно в магазинах пустые прилавки как в девяностые, все все скупают, — рассказал Траньков. — Закрыли каток, как минимум, на две недели. Завтра могут закрыть общественные места и магазины, коронавирус шагает по планете широкими шагами.

Остается только развлекать ребенка, как это возможно, потому что лететь сейчас домой, аэропорты, перелеты, двухнедельный карантин...Поэтому пока остаемся во Флориде.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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