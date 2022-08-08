Аделия Петросян представила новую короткую программу

Российская фигуристка Аделия Петросян представила новую короткую программу на всероссийском семинаре по фигурному катанию. Видео было опубликовано в фан-аккаунтах в Telegram.

Программа для нового сезона поставлена под песню Voila французской певицы Барбары Прави, хореограф — Даниил Глейхенгауз.

15-летняя россиянка занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В июне 2022 года она вошла в список кандидатов во взрослую сборную России по фигурному катанию.