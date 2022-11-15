Фигуристка Скопцова: «Эротические фотосессии? Мои фото не пошлые, они красивые, по-моему»

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в интервью «СЭ» поделилась мнением по поводу эротических фотосессий спортсменок.

— Тогда еще один гипотетический вопрос. Эротическая фотосессия — допустимо? Ради капитализации бренда. Хотя могут сказать — аморально.

— У меня есть свои границы, я не готова следовать чужим границам. Кому-то в лосинах ходить аморально, а я в них всю жизнь тренировалась. Если это не перечит моим ценностям, то я за. В запрещенных соцсетях есть мои фотографии — они не пошлые, они красивые, по-моему. Такое я выставляю. Если концепция мне понравится, как у Лизы [Туктамышевой] или Жени [Медведевой], то почему нет. У них это было эстетично. На них хочется смотреть. Может, странно прозвучит, но я хочу на смертном одре понять, что прожила жизнь так, что я никого не осуждаю. И меня не осуждают. Не суди, да не судим будешь.