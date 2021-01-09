В ISU назвали невозможным перенос ЧМ по фигурному катанию в Россию из-за санкций CAS

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал невозможным проведение чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в России. Турнир должен пройти с 22 по 28 марта в Швеции. Накануне Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона-2020/21. Решение по поводу чемпионата мира еще не принято.

Россия, конечно, справилась бы с этой задачей, — цитирует РБК Лакерника. — Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решения по санкциям в отношении российского спорта в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. По ним, в частности, Россия на протяжении двух лет не может принимать у себя чемпионаты мира.