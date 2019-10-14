Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

«В директе мне желают умереть от гепатита». Попова — об атаках недоброжелателей

14:33

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду Бетина Попова в паре с Сергеем Мозговым, в cвоем Instagram объяснила к кому она обращалась, предложив написать гневные комментарии.

— Это я и не людям говорю, а тем, кто пишет мне, чтоб моя семья умерла в мучениях ну и я, разумеется, тоже, — написала Попова. — Ко всем своим подписчикам я отношусь хорошо, а к таким людям, уж извините, плохо. Это «фас» не к болельщикам и зрителям фигурного катания, а тем, кто желает мне умереть от гепатита в директе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир