Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду Бетина Попова в паре с Сергеем Мозговым, в cвоем Instagram объяснила к кому она обращалась, предложив написать гневные комментарии.

— Это я и не людям говорю, а тем, кто пишет мне, чтоб моя семья умерла в мучениях ну и я, разумеется, тоже, — написала Попова. — Ко всем своим подписчикам я отношусь хорошо, а к таким людям, уж извините, плохо. Это «фас» не к болельщикам и зрителям фигурного катания, а тем, кто желает мне умереть от гепатита в директе.

Из Инстаграма Бетины Поповой pic.twitter.com/TLR0C3xrWk — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 14, 2019