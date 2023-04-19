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Сегодня, 13:48

Российская фигуристка установила мировой рекорд, сделав каскад из 36 прыжков. Видео

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дарья Самохвалова.
Фото Кадр видео YouTube-канала dushes

11-летняя фигуристка Дарья Самохвалова из группы тренера Ирины Смирновой сделала самый длинный в истории женского одиночного катания каскад, зарегистрированный на видео. На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» она исполнила подряд 36 прыжков.

Ранее среди самых длинных элементов у девушек выделялся 19-прыжковый каскад подопечной Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Она сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойных акселей.

Самохвалова сделала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и присоединила к нему два двойных акселя, три двойных тулупа, 14 двойных сальховов и 15 ойлеров. 36 прыжков — самый длинный каскад в фигурном катании, зарегистрированный на видео, кроме того Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. На соревнованиях подобные каскады запрещены, допустимый максимум — три прыжка.

Самохвалова выступает по первому спортивному разряду, она выигрывала первенство Московской области в своей возрастной категории.

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко
Фигурное катание
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