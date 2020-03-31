Упражнения у стены и прыжки в коридоре. Как тренируются самые юные ученики Тутберидзе в условиях самоизоляции?

Юные ученики группы Этери Тутберидзе вице-чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева и двукратный победитель национального юниорского первенства Даниил Самсонов показали, как тренируются дома в условиях самоизоляции.

12-летняя Акатьева показала, как тренируется с помощью коврика и какие упражнения можно делать у стены.

А 14-летний Самсонов продемонстрировал прыжки и отжимания в коридоре квартиры.

Ранее группа Тутберидзе приостановила тренировки до 12 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76. Из-за угрозы распространения вируса практически все соревнования в мире были отменены.

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