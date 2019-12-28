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Угроза ученицам Тутберидзе. Туктамышева исполнила два четверных на тренировке

11:26
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Елизавета Туктамышева в преддверии произвольной программы на чемпионате России исполнила все элементы ультра-си, которыми владеет. В заявленном контенте Туктамышева имеет только один тройной аксель, но под музыку она исполнила два, но второй с ошибкой на выезде.

Уже по окончании проката ученица Алексея Мишина дважды попробовала исполнить четверной тулуп. Один раз он закончился степ-аутом, другой был чистым.

Произвольная программа у женщин стартует в 15:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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