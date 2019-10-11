14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов стал победителям турнира памяти Дениса Тена среди юношей, набрав по сумме двух прокатов 264,04 балла. Фигурист исполнил в произвольной программе два четверных прыжка — лутц и флип, хотя судьи заметили на них недокруты и немного снизили оценку за них.

Вторым стал его соотечественник Артур Даниелян с суммой в 218,23 балла, а на третьей позиции расположился еще один россиянин Марк Кондратюк с суммой в 182,04 балла.