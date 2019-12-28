Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих впечатлениях выступления на чемпионате России. Спортсмен занял шестое место.

— Это было очень волнительное путешествие «во взрослую жизнь»...

В первую очередь хочу сказать спасибо Сереже Воронову за возможность увидеть рекордное по количеству участий в Чемпионате России число — «Ты герой, это большой и тяжелый труд, уважаю тебя за это!».

Также хочу поблагодарить моих тренеров, которые не оставят в трудную минуту, протянут руку помощи и помогут советом — «Спасибо за каждый рабочий день, вы делаете меня сильнее!»

От всей души хочу выразить благодарность каждому, кто переживал и болел за меня — «Ваша поддержка неоценима, друзья, спасибо, что вы есть.»

И отдельное спасибо моей маме, которая проходит вместе со мной весь этот непростой путь — «Я люблю тебя! Вместе мы — сила!»

Спасибо Красноярску за увиденную в этом году зиму — снег и мороз! Всех с наступающим Новым 2020 Годом! Увидимся в следующем году! — написал Самсонов в своем Instagram.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции