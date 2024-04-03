Тренер фигуриста Лазарева заявил, что он умеет делать все четверные

Тренер фигуристов ЦСКА Сергей Давыдов в интервью «СЭ» рассказал о дальнейших планах своего подопечного Льва Лазарева. В этом сезоне Лазарев выиграл финал юниорского Гран-при, но проиграл Арсению Федотову первенство России.

— Соперничество с Федотовым? Противостояние всегда дает больше возможностей идти вперед, когда с тобой рядом сильный соперник. Конечно, это мотивирует.

— Лев в интервью говорил, что хочет выучить все четверные. Это не риск?

— Лев уже умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу. То есть нет необходимости вставлять в программу именно все пять четверных. Нужно высчитывать контент и определять, как будет правильно и комфортно ему самому, чтобы получить максимальные баллы, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.