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Сегодня, 12:31

Участница чемпионатов мира и Европы Константинова сообщила о завершении карьеры

Виктория Кравченко
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Станислава Константинова в своей соцсети сообщила о завершении карьеры. Девушка сообщила, что уже дважды приходила к такому решению, однако снова возвращалась из-за большой любви к фигурному катанию.

«Это решение было очевидно, но мне было важно прийти к этому и рассказать самой, без чужих подсказок. Также, хочу поблагодарить всех, кто был рядом, поддерживал, смотрел на меня все эти 15 лет. Всем моим дорогим тренерам, которые вложили в меня очень много сил и нервов, нашим специалистам и руководителям и конечно болельщикам. Для меня было честью кататься для Вас, а также защищать цвета флага нашей сборной!» — написала Константинова.

Она также отметила, что остается в фигурном катании и будет участвовать в проектах и шоу.

22-летняя спортсменка является бронзовым призером зимней Универсиады (2019) и серебряным призером этапа «Гран-при» в Финляндии (2018).

Фигурное катание
Станислава Константинова
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