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«Ты в одеялке или в шторе?» Фото Медведевой раззадорило фанатов

22:40

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала романтичное утреннее фото из Торонто. Пользователи в комментариях отметили загадочный вид фигуристки.

nut.good17: Очень красиво. И это я не только о рассвете. Жень, ты в одеялке или в шторе?

jannymedo: У меня всего два вопроса. Почему голая и кто снимал?

yessmedvedeva: Жень, ты побольше фоток кидай, а то мы по тебе соскучились.

medvedevateams: Выглядит как обложка к какой-нибудь песне.

medvedevaforever_: Как я обожаю такие потрясающие фоточки! Очень атмосферно и красиво.

Canadian sunrise?

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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