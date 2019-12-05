«Ты в одеялке или в шторе?» Фото Медведевой раззадорило фанатов

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала романтичное утреннее фото из Торонто. Пользователи в комментариях отметили загадочный вид фигуристки.

nut.good17: Очень красиво. И это я не только о рассвете. Жень, ты в одеялке или в шторе?

jannymedo: У меня всего два вопроса. Почему голая и кто снимал?

yessmedvedeva: Жень, ты побольше фоток кидай, а то мы по тебе соскучились.

medvedevateams: Выглядит как обложка к какой-нибудь песне.

medvedevaforever_: Как я обожаю такие потрясающие фоточки! Очень атмосферно и красиво.