Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России в Челябинске.

Ее ученицы, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых на ЧР заняли первое, второе, четвертое и пятое места соответственно.

«Завершился Чемпионат России 2021. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год, — написала Тутберидзе в Instagram. — Результат этого Чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу.

Камила смогла показать достойнейшее Болеро, программу можно внести в библиотеку лучших.

Анна сегодня всем объяснила, про что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей.

Спасибо всем, кто за нас болел и радовался вместе с нами".