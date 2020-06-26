Тутберидзе, Орсер и Арутюнян претендуют на звание лучшего тренера сезона

Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян вошли в шорт-лист кандидатов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании. Победитель будет объявлен на церемонии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщает сайт ISU.

В номинации «Лучший костюм» представлены россиянка Анна Щербакова, в номинации «Лучшая программа» — россиянка Евгения Медведева. Еще две представительницы России — Алена Косторная и Александра Трусова — номинированы на звание «Лучший новичок».