ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Тутберидзе, Орсер и Арутюнян претендуют на звание лучшего тренера сезона

16:45
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян вошли в шорт-лист кандидатов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании. Победитель будет объявлен на церемонии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщает сайт ISU.

В номинации «Лучший костюм» представлены россиянка Анна Щербакова, в номинации «Лучшая программа» — россиянка Евгения Медведева. Еще две представительницы России — Алена Косторная и Александра Трусова — номинированы на звание «Лучший новичок».

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