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Туктамышева провела занятие под руководством тренера «Зенита» по физподготовке

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в занятии под руководством тренера «Зенита» по физподготовке Марией Буровой.

«В новом выпуске — 10 разминочных упражнений, благодаря которым легко подготовить мышцы и суставы для дальнейшей силовой нагрузки», — говорится в описании видео в Youtube.

24-летняя Туктамышева ранее также становилась чемпионкой Европы-2015. На ЧМ-2021 в Швеции россиянка завоевала серебро.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/tqns8neoRAk

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Александр Кравченко все материалы автора

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