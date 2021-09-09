Туктамышева провела занятие под руководством тренера «Зенита» по физподготовке

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в занятии под руководством тренера «Зенита» по физподготовке Марией Буровой.

«В новом выпуске — 10 разминочных упражнений, благодаря которым легко подготовить мышцы и суставы для дальнейшей силовой нагрузки», — говорится в описании видео в Youtube.

24-летняя Туктамышева ранее также становилась чемпионкой Европы-2015. На ЧМ-2021 в Швеции россиянка завоевала серебро.