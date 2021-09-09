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Загитова: «Надо адекватно оценивать свои возможности — в Олимпиаде-2022 точно не буду участвовать»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям... Но я не говорила, что завершила карьеру», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/alina-zagitova-rasskazala-budet-li-uchastvovat-v-zimnej-olimpiade/

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Александр Кравченко все материалы автора

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