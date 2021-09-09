Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям... Но я не говорила, что завершила карьеру», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.