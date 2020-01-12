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Туктамышева попыталась исполнить четверной сальхов на тренировке

19:22
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева на тренировке попробовала исполнить четверной сальхов, однако пока ее попытка закончилась падением. Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте 23-летней фигуристки.

Ранее Туктамышева делала на тренировках успешные попытки исполнения четверного тулупа и этого же прыжка в каскаде с тройным тулупом. Однако в произвольной программе на чемпионате России ее попытка сделать тулуп в четыре оборота закончилась падением.

На турнире Туктамышева заняла четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.

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