Туктамышева показала, как готовится к турниру в Финляндии

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в преддверии выступления на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy поделилась в своем Instagram веселыми фотографиями.

В подписи к одной из них фигуристка пошутила, что набирается витамина С, а на другой Туктамышева запечатлена с сестрой.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. Короткая программа женщин начнется 11 октября в 19.30 по московскому времени, а произвольная — 13 октября в 15.30 также по московскому времени. От России в Эспоо также выступят: Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/ADCRaLl9NS — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 9, 2019