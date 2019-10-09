Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева показала, как готовится к турниру в Финляндии

08:15
Теги:

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в преддверии выступления на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy поделилась в своем Instagram веселыми фотографиями.

В подписи к одной из них фигуристка пошутила, что набирается витамина С, а на другой Туктамышева запечатлена с сестрой.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. Короткая программа женщин начнется 11 октября в 19.30 по московскому времени, а произвольная — 13 октября в 15.30 также по московскому времени. От России в Эспоо также выступят: Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир