Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала фрагменты новой короткой программы на предстоящий сезон. Фигуристка опубликовала пару роликов в сториз своего Инстаграма, правда, без звукового сопровождения.

Ранее сообщалось, что известный хореограф Илья Авербух поставит спортсменке новую короткую программу.

22-летняя Туктамышева в прошедшем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

Все о фигурном катании - здесь