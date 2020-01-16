Туктамышева на чемпионате Европы будет комментировать мужской турнир

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала подробности своей работы на чемпионате Европы-2020. Чемпионка мира и Европы-2015 будет комментировать на Первом канале мужское одиночное катание.

«Я еду на чемпионат Европы. Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно — скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное — точно без меня, надеюсь понятно, почему. Комментировать буду мужское одиночное», — написала Туктамышева в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января в австрийском Граце. В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин.