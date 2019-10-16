Туктамышева, Косторная, Асада и Кихира — все исполнительницы тройного акселя в одном ролике
08:41
Известный журналист Джеки Вонг разместил в своем официальном Twitter видео, в котором представлены все женщины-одиночницы, когда-либо исполнявшие тройной аксель.
В их числе: чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, победительница юниорского Финала «Гран-при"-2018/19 и предсезонного турнира Finlandia Trophy Алена Косторная, победительница Финала «Гран-при"-2018/19 Рика Кихира и трехкратная чемпионка мира Мао Асада.
Clean 3A for female skaters in intl comp— Jackie Wong (@rockerskating) October 13, 2019
Ito — Nov 1988
Harding
Nakano
Nelidina
Asada
Tuktamysheva
Kihira
Nagasu
Liu
Kostornaia — Oct 2019 pic.twitter.com/hzLUQpUjXL