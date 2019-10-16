Известный журналист Джеки Вонг разместил в своем официальном Twitter видео, в котором представлены все женщины-одиночницы, когда-либо исполнявшие тройной аксель.

В их числе: чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, победительница юниорского Финала «Гран-при"-2018/19 и предсезонного турнира Finlandia Trophy Алена Косторная, победительница Финала «Гран-при"-2018/19 Рика Кихира и трехкратная чемпионка мира Мао Асада.