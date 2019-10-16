Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева, Косторная, Асада и Кихира — все исполнительницы тройного акселя в одном ролике

08:41
Теги:

Известный журналист Джеки Вонг разместил в своем официальном Twitter видео, в котором представлены все женщины-одиночницы, когда-либо исполнявшие тройной аксель.

В их числе: чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, победительница юниорского Финала «Гран-при"-2018/19 и предсезонного турнира Finlandia Trophy Алена Косторная, победительница Финала «Гран-при"-2018/19 Рика Кихира и трехкратная чемпионка мира Мао Асада.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир