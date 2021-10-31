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Косторная исполнила тройной аксель с ошибкой в произвольной программе на «Гран-при» Канады

07:09
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Чемпионка Европы Алена Косторная ошиблась на тройном акселе в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Ванкувере.

Она сделала тройной аксель со степ-аутом и допустила недокрут в четверть, далее каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц с ошибкой на приземлении.

Фигуристка выступала с новой произвольной программой под композицию Билли Айлиш «Lovely». Она набрала за своё выступление 138,96 (214,54 по сумме).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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