Трусова заявила пять четверных прыжков и тройной аксель на чемпионат России, Косторная контент не меняла

Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, информирует «РИА Новости».

Трусова уже пыталась исполнить пять прыжков в четыре оборота в финале «Гран-при» в Турине, но сделала лишь три из них. В произвольной программе на чемпионате России фигуристка планируеи исполнить четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа. В короткой программе спортсменка собирается сделать аксель в три с половиной оборота.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова внесла в заявку на произвольную программу два четверных лутца и флип. Победительница финала «Гран-при» Алена Косторная планирует исполнять один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря. Заявки элементов на программы носят предварительный характер, фигуристы могут менять как элементы, так и их расстановку до и во время выступлений.