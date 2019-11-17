Трусова упала с четверного тулупа во время показательного номера на этапе «Гран-при» в Москве

Победительница московского этапа серии «Гран-при» Александра Трусова во время исполнения показательного номера под композицию «Unstoppable» певицы Sia попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.

В произвольной программе 15-летней фигуристке покорились три четверных прыжка — четверной лутц сольно, и два четверных тулупа в каскаде — сначала с тройным тулупом, а затем с тройным сальховом через ойлер. (Екатерина Беспалова)

Неудержимая. Трусова приземлила четверной прыжок в финале показательных выступлений на «Гран-при» России //

Трусова даже с двумя падениями не оставила шансов идеальной Медведевой