Трусова упала с четверного тулупа во время показательного номера на этапе «Гран-при» в Москве
17:34
Победительница московского этапа серии «Гран-при» Александра Трусова во время исполнения показательного номера под композицию «Unstoppable» певицы Sia попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.
В произвольной программе 15-летней фигуристке покорились три четверных прыжка — четверной лутц сольно, и два четверных тулупа в каскаде — сначала с тройным тулупом, а затем с тройным сальховом через ойлер. (Екатерина Беспалова)
Неудержимая. Трусова приземлила четверной прыжок в финале показательных выступлений на «Гран-при» России //
Трусова даже с двумя падениями не оставила шансов идеальной Медведевой
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