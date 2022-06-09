Трусова рассказала, что Кондратюк поддержал ее идею выступить в легкой атлетике
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как на ее решение попробовать себя в легкой атлетике отреагировал ее возлюбленный Марк Кондратюк, а также тренеры.
— Какие были результаты по прыжкам в длину?
— Старалась прыгать как можно больше. Попробовать в высоту прыгать? Не знаю. С шестом прикольно прыгать, но я боюсь упасть.
— Как Кондратюк отнесся к моей идеи выступать в легкой атлетике?
— Он всегда поддерживает независимо ни от чего. Сегодня приехал поддержать, посмотреть.
— Кто-то из фигуристок не писал об этом?
— Да нет. Я не вижу в этом ничего особенного. Решила попробовать.
— Как отреагировали тренеры?
— Я была на тренировке на сборах два раза. Они знают, что я пришла попробовать. Мы не разговаривали на эту тему. Не страшно ли травму получить? Мне никогда не страшно. Олимпийский сезон прошёл, я хочу пробовать новое независимо от последствий.