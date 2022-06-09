Трусова рассказала, что Кондратюк поддержал ее идею выступить в легкой атлетике

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как на ее решение попробовать себя в легкой атлетике отреагировал ее возлюбленный Марк Кондратюк, а также тренеры.

— Какие были результаты по прыжкам в длину?

— Старалась прыгать как можно больше. Попробовать в высоту прыгать? Не знаю. С шестом прикольно прыгать, но я боюсь упасть.

— Как Кондратюк отнесся к моей идеи выступать в легкой атлетике?

— Он всегда поддерживает независимо ни от чего. Сегодня приехал поддержать, посмотреть.

— Кто-то из фигуристок не писал об этом?

— Да нет. Я не вижу в этом ничего особенного. Решила попробовать.

— Как отреагировали тренеры?

— Я была на тренировке на сборах два раза. Они знают, что я пришла попробовать. Мы не разговаривали на эту тему. Не страшно ли травму получить? Мне никогда не страшно. Олимпийский сезон прошёл, я хочу пробовать новое независимо от последствий.