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Сегодня, 11:58

Трусова рассказала, что Кондратюк поддержал ее идею выступить в легкой атлетике

Владимир Иванов
Обозреватель
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Александра Трусова и Марк Кондратюк.
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как на ее решение попробовать себя в легкой атлетике отреагировал ее возлюбленный Марк Кондратюк, а также тренеры.

Александра Трусова. Фигуристка Трусова выступила в прыжках в длину: в лучшей попытке улетела на 4,19

— Какие были результаты по прыжкам в длину?

— Старалась прыгать как можно больше. Попробовать в высоту прыгать? Не знаю. С шестом прикольно прыгать, но я боюсь упасть.

— Как Кондратюк отнесся к моей идеи выступать в легкой атлетике?

— Он всегда поддерживает независимо ни от чего. Сегодня приехал поддержать, посмотреть.

— Кто-то из фигуристок не писал об этом?

— Да нет. Я не вижу в этом ничего особенного. Решила попробовать.

— Как отреагировали тренеры?

— Я была на тренировке на сборах два раза. Они знают, что я пришла попробовать. Мы не разговаривали на эту тему. Не страшно ли травму получить? Мне никогда не страшно. Олимпийский сезон прошёл, я хочу пробовать новое независимо от последствий.

Александра Трусова
Марк Кондратюк
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