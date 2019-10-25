Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова станет победительницей этапа «Гран-при» в Канаде, японка Рика Кихира займет второе место, а двукратная чемпионка мира среди юниоров Евгения Медведева завоюет бронзовую медаль соревнований.

— Четыре чистых четверных прыжка на Japan Open стали историческими для двукратной чемпионки мира среди юниоров, — написал Вонг. — Как и ее одногруппница Анна Щербакова, Трусова стремится завоевать золото на своем дебютном этапе серии «Гран-При». — И хотя на бумаге она является фаворитом из-за ее огромного преимущества в технической части в произвольной программе, на самом деле она не может позволить себе слишком много ошибок. Ошибки дадут шанс тем, у кого выше баллы за компоненты.

Если судить по прошлому сезону, уверенность в своих силах очень важна для успеха Медведевой на соревнованиях, и две чистых программы в Келлоуне даже если и не позволят ей попасть на подиум, то помогут продвинуться вперед в этом сезоне.

Короткая программа женщин на канадском этапе «Гран-при» начнется 25 октября в 22.38 по московскому времени.