Тренер Степановой и Букина Жук: «Переживали в каком состоянии будут Саша с Ваней на ЧР, им пришлось нелегко»

Заслуженный тренер России Ирина Жук, которая работает с Александром Свининым с парой Александра Степанова-Иван Букин в интервью «СЭ» рассказала о подготовке спортсменов к чемпионату России и восстановлении после коронавируса.

Напомним, что выступление Степановой и Букина на ЧР стало первым для них в сезоне, фигуристы выиграли турнир впервые в карьере.

«Мы переживали, конечно, в какой форме они будут на ЧР, в каком состоянии. Но они ребята уже матерые, выступают далеко не первый год на таком высоком уровне, — рассказала Жук. — Они сами очень хотели победить, показать себя. В нашем деле очень важно желание, когда на одной волне и тренер, и спортсмены, то всем легче. Задачи у нас общие — показать свой максимум, мы все делали для этой цели, помогали ребятам, и сами ребята делали все возможное, чтобы выйти на старт и откатать на пределе. Им пришлось нелегко — первый же старт и сразу такой крупный, волнительный как чемпионат России. Тем приятнее, что они выдали высокий результат, показали, пожалуй, даже выше того, на что были способны именно в этот момент, с учетом всех сложностей и обстоятельств.



Они очень долго болели. В чем трагедия — они выпали не сразу вдвоем, а по очереди. Сначала Саша болела коронавирусом, потом она вышла, стала приходить в себя. И тут заболел уже Ваня. Они потеряли в итоге очень много времени, восстанавливались долго. Тем более болезнь тяжелая, после нее возвращаться в спорт нужно очень аккуратно. Мы не форсировали нагрузки, добавляли постепенно. Это максимум, на который можно было рассчитывать. Слава богу, что они и до чемпионата России доехали, особенно так успешно».

(Рустам Имамов)

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